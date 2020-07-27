Kars’ta bıçaklar tezgahlarda yerini aldı

Kars’ta Kurban Bayramı’na sayılı günler kala büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesiminde kullanılacak bıçaklar tezgahlarda yerini aldı.

Kurbanları daha sağlıklı kesmek isteyen vatandaşlar, fiyatları 10 ile 70 lira arasında satılan bıçakları tercih ediyor. Her yıl bayram öncesinde yoğunluk yaşayan bıçakçılar, açtıkları tezgahlarda bıçak satışlarına başladı.

Kars’ta Kurban Bayramı öncesinde yaşanan hareketlilik bıçakçıların yanı sıra esnafı da sevindirdi. Korona virüs tedbirlerinden dolayı işleri durgun olan esnaf bayram önce işlerinin açılmasının sevincini yaşıyor.

Öte yandan bayram öncesi açılan tezgahlarda satırlar 40 ile 75 lira, baltalar ise 55 ile 80 lira arasında satılıyor.

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