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Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı

DHA

Kars'ta iki kardeş dev yayın balığı yakaladı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta yaşayan kardeşler Soner ve Yener Uruş, 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında dev yayın balığı yakaladı.
Kars'ta yaşayan Uruş kardeşler, Aras Nehri'nde 2 metre uzunluğunda, 45 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Amatör balıkçılık yapan Soner ve Yener Uruş, yayın balığını temizlemeden önce Kars Kalesi yanındaki tarihi taş köprüde sergiledi. Yayın balığını görenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarıştı.
'BARAJLAR YAPILDI, SULAR KESİLDİ'
Olta balıkçılığının yapılan barajlar nedeniyle bitme noktasına geldiğini belirten Yener Uruş, "Aras nehrine balık tutmaya gittik ve nasibimize yayın balığı geldi. Boyu 2 metrenin üzerinde kilosu ise yaklaşık 45 kilo. Yayın balığı bölgede yaygın bulunan bir balık türüdür. Barajlar yapıldı, sular kesildi. Balıklarımız da hep yüzeyde kaldı. Balık azaldı ama yine çıkartıyoruz. 4550 kilo ağırlığındaki balıkları özel yaptığımız oltalarla yakalayabiliyoruz. Avlanmaya genelde gece gidiyoruz. Yakaladığımız yayın balığını temizleyip arkadaşlarımıza ikramda bulunacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-07-28 08:39:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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