Kars’ta merkez köy muhtarlarına hizmet içi eğitim verildi

Bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle meydana gelebilecek arazi anlaşmazlıklarının giderilmesi için Vali Türker Öksüz’ün talimatıyla hazırlanan eylem planı kapsamında muhtarlara hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Valik İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve merkez köy muhtarlarının katıldığı hizmet içi eğitim programında; 442 sayılı Köy Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesine İlişkin Kanun ve 4342 Sayılı Mera Kanunu ve 4081 Sayılı Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu hakkında bilgiler verilerek, muhtarların kanunların uygulanmasında almaları gereken tedbirler değerlendirildi.

Hizmet İçi Eğitim Programına; İdare ve Denetim Müdürü Metin Demiroğlu, İdare Kurulu Müdürü Haydar Ali Altıngünlü ve merkez köy muhtarları katıldı.

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