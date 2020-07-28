Sarıkamış’ta teröristlere darbe Teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

"Daha dün gibi..."

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Kars Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yıldırım3 Ağrı Dağı Operasyonu kapsamında, Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı teröristlere ait 7 büyük tüp, 2 küçük tüp, 3 örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan bölgede operasyonlar sürüyor.

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