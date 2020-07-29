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Turistler yöresel yemekleri aşıkları seslendirdiği türküler eşliğinde yiyor

DHA

Turistler yöresel yemekleri aşıkları seslendirdiği türküler eşliğinde yiyor


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)TÜRKİYE'de, aşıklık geleneğinin yaygın olarak sürdürüldüğü illerden olan Kars'ta, koronavirüs salgınında normalleşme dönemine girilmesiyle birlikte yeniden sahne alan aşıklar, uzun bir aradan sonra sazın teline vurmaya başladı.
Yusuf Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yöresel yemekleri ile hizmet veren restoran, ilk turist kafilesine kapılarını açtı. Karadeniz'den gelen yerli turistler bir yandan yöresel yemeklerden tadarken, diğer yandan da türkü söyleyen aşıkları dinledi. Aşık Mahmur Karataş ve Gültekin Bulutoğlu, uzun aradan sonra gelen konuklara aşıklık geleneğinden örnekler sunarken, Burak Ulubeyi de akordeon eşliğinde sergilediği sahne performansıyla kentin ve Kafkas bölgesinin müzik kültürünü misafirlerle buluşturdu. Atışmalar, divan ve türkülerini seslendiren halk ozanları, konuklardan bol bol alkış aldı.
Aşık Mahmut Karataş, "Koronavirüs nedeniyle aylardır sanatımızı icra edemedik. Bugün sezonun ilk gösterisini yapıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. İnşallah yaşadığımız bu musibet kısa zamanda defolup gider ve bir daha böyle musibetler yaşamayız " diye konuştu.
Kars'ın başta kaz eti olmak üzere yöresel yemeklerine hayran kaldıklarını söyleyen tatilcilerden Hacer Torunoğlu ise, "Hem yemeğe hem de müziğe doyduk. Kars, muhteşem doğası ve maneviyatıyla bizi büyüledi. Herkesin gelip buraları görmesi gerek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-07-29 09:44:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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