Vali Türker Öksüz, vatandaşları uyardı

Kars Valisi Türker Öksüz, bayram öncesi vatandaşları maske, sosyal mesafe ve toplu bayramlaşmalara karşı uyardı.

Vatandaşlardan Kovid19 uyarılarına uymalarını isteyen Öksüz, “

Korona virüs Kurban Bayramı’nda da yayılmaya devam edecek. Bu nedenle tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bayramlaşmada mesafenin çok önemli olduğunu unutmayalım.

Lütfen her ortamda dikkatli olalım, kontrollü sosyal hayatın kurallarına uyalım” dedi.

“Bayramda çok daha duyarlı olalım”

Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirten Vali Türker Öksüz, “Bayram namazı sonrası toplu bayramlaşma yapmayalım ve namaz çıkışında kalabalık oluşturmadan camiden ayrılalım. Bayramda yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterelim. Mezarlık ziyaretlerine sosyal mesafe kuralına riayet edelim, mutlaka maske takalım ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunmayalım. Bayram nedeniyle toplu yemekler ve toplu etkinlikler yapmayalım. Salgın riskini artıracağından köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimleri yapmayalım.

Akraba ve komşu bayram kutlamalarında mümkün olduğunca iletişim araçlarını kullanalım” diye konuştu.

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