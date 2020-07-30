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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta Kurban Pazarı’nda son gün yoğunluğu

İHA

Kars’ta Kurban Pazarı’nda son gün yoğunluğu

Kars'ta, Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.
Kurban bayramı öncesinde alışverişlerini sürdüren vatandaşlar, kurbanlık hayvan almak için Vali Hüseyin Atak Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarına akın etti. Kurbanı almak için pazara gelen vatandaşlar kurbanlarını aldıktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.
Büyükbaş hayvanının 5 ile 20 bin lira, küçükbaş hayvanların da bin ile 3 bin 500 liraya satıldığı Kars'ta alıcılar fiyatları pahalı bulurken, satıcılar ise fiyatların çok uygun olmasına rağmen hayvanlarını satamadıklarını ileri sürüyor.
Yem fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Gökhan Baştimar, “Yem Oranlarında yükseklik var. Fiyatlarımız yine aynı, şuanda zararına bile mal sattığımız oluyor. Düve fiyatları 4,5’tan başlıyor, 10 bin liraya kadar hayvanlarımız var. Bunların et oranlarında farklılık var. 100 kilo et verecek bir hayvan 4 bin lira, 300 kilo et verecek hayvanlar ise 10 bin liraya satılıyor” dedi.
Pazara 30 hayvan getirdiğini belirten Baştimar, “30 tane hayvan getirdim, 24 tanesini sattım. Satışlardan memnun değiliz. Bir yıl boyunca boş boşuna çalışmış olduk. Son 5 tane hayvanımız kaldı, zararına vereceğiz” diye konuştu.
Hayvan pazarında, satıcılar, hayvanlarını satmak için yoğun mücadele verirken, bayrama bir gün kala yoğunluğun yaşandığı pazarda, alıcılar ise pazarlık yaparak fiyatların biraz daha düşmesi bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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