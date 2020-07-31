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Kars'ta Bayram Namazında camiler doldu, taştı

İHA

Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı.

Kars'ta Bayram Namazında camiler doldu, taştı

Kars'ta, Kurban Bayramı namazında camiler doldu taştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri dolduran vatandaşlar, Vali Türker Öksüz ile birlikte bayram namazını kıldı.
Türkiye'de bayram namazının en erken kılındığı illerden birisi olan Kars'ta, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın etti. Güneşin doğmasıyla birlikte camilere gelen vatandaşlar, imam öncülüğünde bayram namazı kıldı. Evliya Cami de bayram namazını kılan vatandaşlar Kars Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Vatandaşlar Covid19 tedbirleri kapsamında maske takarak sosyal mesafe kurallarına uyarak protokol üyeleriyle bayramlaştı.
Düzenlenen bayramlaşma törenine Kars Valisi Türker Öksüz, 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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