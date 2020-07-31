Kars Valisi Türker Öksüz, Şehitliği ziyaret etti

Kars Valisi Türker Öksüz, Kurban Bayramı dolayısıyla Garnizon Şehitliği’ni ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi.

Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nail Savran, İbrahim Etem Öztürk, Jandarma Alay Komutan vekili Albay Fuat Güney ile birlikte Kars Şehitliğini ziyaret etti.

Şehitlikte İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kuranı Kerim okudu. Daha sonra Vali Öksüz ve beraberindekiler şehit mezarlarına kırmızı karanfil bıraktı. Bir süre şehit aileleriyle sohbet eden Vali Öksüz, daha sonra şehitlikten ayrıldı.

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