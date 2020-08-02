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Kars’ta, defineciler bu kez kaya dibini kazdı

İHA

Kars’ta, defineciler bu kez kaya dibini kazdı

Kars'ta define avcıları kazmadık yer bırakmadı. Kentteki eski tarihi mekanları kazan defineciler, bu sefer bir kayanın dibini define bulmak için kazdı.
Merkezde bulunan ve boşaltılan Üçler Mahallesi’nde bir kayalık alanda kazı yapan defineciler, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazdıkları yerde manivelayı bıraktılar.
Kayalık alan kazı yapan defineciler, bölgede bulunan mezarlıklar, tabyalar ve kiliseler ile tarihi evlerde de kazı yaptıkları ortaya çıktı.
Öte yandan bölgede çok sayıda tarihi mekanın olduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden buraları koruma altına almalarını istediler.
Özellikle kiliseler ve tarihi evlerde kazılar yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, bu tur yerlerin koruma altına alınması gerektiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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