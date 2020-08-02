Kars'ta bir iş yeri kundaklandı

Kars’ta bir iş yeri henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kundaklandı.
Edinilen bilgilere göre olay Kazımpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yeri şüpheli bir kişi tarafından pet şişeye doldurulan benzinle ataşe verildi. Ateşe verilen işyeri vatandaşların itfaiyeyi araması ve yangın tüpleriyle müdahale etmesiyle yanmaktan son kurtarıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.