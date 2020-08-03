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Kars’ın da aralarından bulunduğu 16 ilden 3. Lig çağrısı! ASKF başkanları illerinin bir kereye mahsus 3. Lige alınmasını istiyor

İHA

Profesyonel liglerde takımları bulunmayan 16 ilin durumları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'ye taşınacak.

Kars’ın da aralarından bulunduğu 16 ilden 3. Lig çağrısı! ASKF başkanları illerinin bir kereye mahsus 3. Lige alınmasını istiyor

Profesyonel liglerde takımları bulunmayan 16 ilin durumları Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’ye taşınacak.
ASKF başkanları profesyonel ligde takımları bulunmayan 16 ilin takımın bir kereye mahsus 3. Lige çıkarılmasını istiyor. 16 ilin binlerce taraftarı, oluşturulacak bir grupla yıllarca süren 3. Lig hayallerinin son bulmasını bekliyor.
Kars, Iğdır, Ardahan, Muş ve Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 16 ilin taraftar grupları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’den bir kereye mahsus 3.Lige çıkarılmaları istiyor.
Aralarında ASKF Kars Başkanı Burhan Taş’ında bulunduğu toplam 16 il ASKF Başkanı 3. Ligde temsilcileri bulunmayan il takımlarının bir kereye mahsus profesyonel lige alınması için Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Genel Başkanlığı’nda bir araya gelerek konuyu masaya yatırdı.
Toplantıda sonrasında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu konuyu TFF’ de 5 Ağustos 2020 günü düzenlenecek olan toplantı da gündeme getirecek. Öneri eğer kabul edilirse TFF yönetimi toplantı da 16 il takımın bir kereye mahsus 3. Lige çıkarılması konusunu da görüşecek.
Kars Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Burhan Taş, Kars ile birlikte 16 İl takımının profesyonel 3. lige çıkması için gerekli girişimleri yaptıkları doğruladı.
Kars Spor taraftar grubu da çağrı yaparak, başta Kars Valisi Türker Öksüz, olmak üzere 65. Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç’a 3. Ligde takımları bulunmayan 16 ilin milletvekilleriyle bir araya TFF’ye konuyu taşıyarak, destek verme çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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