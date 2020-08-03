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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta köylerin çehresi değişiyor

İHA

Kars İl Özel İdaresi'nce yapılan yatırımlar, köylerin çehresini değiştiriyor. Yıllarca hizmetlerden mahrum kalan köyler, Özel İdare'nin yatırımlarıyla hayat buluyor.

Kars’ta köylerin çehresi değişiyor

Kars İl Özel İdaresi’nce yapılan yatırımlar, köylerin çehresini değiştiriyor. Yıllarca hizmetlerden mahrum kalan köyler, Özel İdare’nin yatırımlarıyla hayat buluyor.
Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce kent genelinde bulunan köylere tek tek hizmet gidiyor. Devletin yatırımlarıma gören köylüler in ise yüzleri gülüyor.
Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce köylerde beton ve sıcak asflat, köy içlerinde parke kilit taş yol, menfez, su depoları, yol yükseltme, taziye evleri yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Pandemi sürecine rağmen köylerdeki yatırımlar hız kesmeden sürerken, vatandaşlar ise aldıklar hizmetlerde memnun kalıyor.
Yıllarca köylerinde doğru dürüst içme suyu olmadığını ifade eden köylüler, evlerimize kadar içme suyu geldi. Köyümüzde çamaşır makinesi yoktu, Şimdi eşlerimiz bulaşık makinesi de istiyor. Yollarımız yapıldı. Köy içi yollar yapıldı. Her türlü hizmet ayağımıza kadar geldi. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.
2020 yatırım programı çerçevesinde 7 ilçe ve merkeze bağlı köylerde çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kış sezonuna kadar yürütülen çalışmaların bir tamamını bitirmeyi hedefliyor.
Kars İl özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen çalışmaları Vali Türker Öksüz’de yakından takip ediyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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