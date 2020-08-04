Kars’ta polis maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta polis maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu

İHA

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında polis vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.

Kars’ta polis maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu

Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında polis vatandaşlara maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, başta Faikbey Caddesi olmak üzere kentteki cadde ve sokaklarda maskesiz gördükleri vatandaşlara maske verirken, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı. Polisin uyarısını dikkate alan vatandaşlar maskelerini takarak yallarına devam etti.
Salgının başladığı ilk günlerden itibaren kent genelinde güvenlik önlemleri alan polis, Covid19 salgınından vatandaşların etkilenmemesi için hem araçlardan sürekli anonslar yaparak vatandaşları uyardı, hem de yaya devriyeler halinde vatandaşları bilgilendirerek gerekli tedbirleri almalarını sağladı.
Covid19 ile mücadele de Kars’ın başarılı olmasında görevli polislerin çok büyük payları olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Salgınla mücadele de ilk günlerde polisin sürekli uyarıları vardı, vatandaşların bir çoğuna zaman zaman çeşitli yaptırımlar uygulandı. Salgın sürecinde görev alan polisler, kendi canlarını hiçe sayarak sokaklarda görev aldı. Eğer bugün Kars bu salgında başarılı olduysa bunda polis ekiplerinin çok fazla katkısı var. Kendilerine özverileri çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dediler.
Kars’ta Covid19 salgınıyla mücadele de ilk günkü gibi görevini titizlikle yürüten polis ekipleri, ara sokaklara bile girerek hem vatandaşlara virüsle mücadelenin önemini anlatıyor, hem de tedbirsiz dışarı çıkanları uyarıyor. Polis ayrıca sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara da maske dağıtıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yavru güvercinler emin ellerde
YEREL HABERLER Yavru güvercinler emin ellerde
Kağızman kayısısı, coğrafi işaret yolcusu
YEREL HABERLER Kağızman kayısısı, coğrafi işaret yolcusu
Akçakale Adası 10 bin yıllık tarihin izlerini taşıyor Tarihi ada havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Akçakale Adası 10 bin yıllık tarihin izlerini ...
Kars’ta köylerin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Kars’ta köylerin çehresi değişiyor
Kars’ın da aralarından bulunduğu 16 ilden 3. Lig çağrısı! ASKF başkanları illerinin bir kereye mahsus 3. Lige alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Kars’ın da aralarından bulunduğu 16 ilden 3. Lig ...
Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü
YEREL HABERLER Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü
Kars'ta bir iş yeri kundaklandı
YEREL HABERLER Kars'ta bir iş yeri kundaklandı
Kars’ta, defineciler bu kez kaya dibini kazdı
YEREL HABERLER Kars’ta, defineciler bu kez kaya dibini kazdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X