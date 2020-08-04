Kars’ta Tekneli köyü karantinaya alındı

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Kars’ta bir köy Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Merkez Tekneli Köyü görüşünde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Öte yandan konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Merkez Tekneli Köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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