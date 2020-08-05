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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor

DHA

Tarihi Beylerbeyi Sarayı, turizme kazandırılıyor


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) KARS'ın önemli tarihi binalarından olan Beylerbeyi Sarayı'nın turizme kazandırılması için 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürdürülüyor. Vali Türker Öksüz, çalışmaları yerinde görmek, kontrol etmek ve bilgi almak için sarayı gezdi.
Kars Valisi Türker Öksüz, Beylerbeyi Sarayı'nda restorasyon çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığı belirtti. Sarayın yıl sonunda ziyarete açılacağını söyleyen Vali Öksüz, şehrin ekonomisine katkı sağlayan, yerli ve yabancı ziyaretçilere hitap edecek mekan haline geldiğini kaydetti. Öksüz, "Tarihi saray görülmeye değer bir mekan haline geliyor. Restorasyon çalışmalarının bitmesi ile birlikte bu alandaki tüm tarihi yapılar gün yüzüne çıkmış olacak. Kars, hakikaten açık hava müzesi konumunda, her tarafı tarih; her tarafında bir kültürel zenginlik var. Onun için bu projeler entegreli biçimde yürüyor ve Beylerbeyi Sarayı da bunlardan biri. Tarihi çok eskilere giden bir kültürel birikimimiz. Kars, 7 bin yıllık tarihi geçmişi olan şehir ve bu ölçüde de tarihsel zenginlik taşıyor. Bizim yaklaşık 750 civarında tescilli kültürel taşınmaz varlığımız var. İstiyoruz ki bunların hepsini Kars'ın kültür ve turizm hayatına kazandıralım, bu mekanlardan istifade edebilelim ve bütün vatandaşlarımızın hizmetine sunabilelim. Amacımız, gayretimiz bu yönde. Restorasyonu yaparak, sarayı bozulmaktan ve yok olmaktan, tahrip olmadan kurtaracağız" diye konuştu.
BEYLERBEYİ SARAYI
Köklü tarihiyle şehrin en çok ziyaret edilen noktalarından biri olan Beylerbeyi Sarayı, 1579 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından inşa edildi. Sarayın yapımında kesme taş ve moloz taş kullanıldı. Ön cephesinde yuvarlak kemerli bir giriş kapısına sahip olan sarayın pencerelerinin yapısı ise yuvarlak kemerli. 1828 yılında Osmanlı Rus Savaşı sırasında yıkılmış haliyle bugüne kadar gelebildi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-05 09:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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