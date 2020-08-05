Digor Dağpınar Beldesi karantinaya alındı

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Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Beldesi korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Karantinaya alınan Digor ilçesi Dağpınar Beldesi’ne giriş çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Digor İlçesi’ne bağlı Dağpınar Beldesi karantinaya alınmış olup, beldeye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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