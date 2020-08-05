Kağızman’da bir köy karantinaya alındı

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Kars’ta bir köy Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Paslı Köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Paslı Köyü girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma, köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Kars Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman Paslı köyü karantinaya alınmış olup, beldeye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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