Kars polisi suç makinesini yakaladı

Kars’ta hakkında 20 yıl hapis cezası ve 20’inin üzerinde suçtan araması bulunan bir kişi polisin düzenlediği operasyonla kıskıvar yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü HırsızlıkDolandırıcılık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran kişinin şüpheli A.M. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerinde harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri A.M. hakkında detaylı inceleme başlattı. A.M.’nin 2020 yılı içerisinde Kars genelinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırması ve iş yerlerinden hırsızlık yapması olaylarını geçekleştirdiğini ortaya çıkarttı.

A.M.’nin Cezaevi firarisi olduğu hakkında 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile 20’inin üzerinde suçtan aranmasının olduğu tespit eden polis, A.M. kaldığı adresi operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yakalanan A.M. gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan A.M. Adliye’ye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

