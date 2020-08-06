Kaymakam Koşal’dan Kovid-19 uygulaması

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mustafa Doğanay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeki Polat, İlçe Ziraat Odası Başkanı Nesimi Gök ve görevlilerle birlikte umuma açık yerlerde denetim yaptı.

Koşal, alınması gereken tedbirlerle ilgili esnafı uyardı. Kovid19 ile mücadele de yapılması gerekenleri anlattı. Sosyal mesafe ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunan Koşal, Kovid19 ile mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler, ilçe merkezinde işyerleri ve umuma açık yerler de denetim yaptı. Denetim de eksikleri görülen işletmeler uyarıldı.

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