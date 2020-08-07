Kars’ta Korona virüs denetimi

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Kars’ta Covid19 mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Salgınla mücadele kapsamında, 157 berberkuaförgüzellik merkezi, 6 AVM ve AVM içi işletme, 259 ticari taksi, 1 pazar yeri, 320 toplu ulaşım aracı, 180 kahvehanekıraathane, 2 hamamsauna, 224 lokantarestorankafe, 15 spor tesisi, 31 park ve piknik alanı, 17 konaklama tesisi, 11 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 13 nikâh ve düğün salonu, 25 internet kafeoyun salonu ve 236 cami denetlendi.

Yetkililer, Korona virüs salgını ile mücadele tedbirlerine titizlikle uyulması maskemesafehijyen konusunda esnaf ve vatandaşlar bilgilendirdi.

Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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