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Kars’ta ot yangını! 10 ton ot yanarak kül oldu

İHA

Kars'ta çıkan yangında yaklaşık 10 ton ot yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının başka yerlere sıçramasına engel oldu.

Kars’ta ot yangını! 10 ton ot yanarak kül oldu

Kars’ta çıkan yangında yaklaşık 10 ton ot yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının başka yerlere sıçramasına engel oldu.
Edinilen bilgilere göre Merkez Halefoğlu Köyü’nde bir vatandaşa ait ot yığını bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına köylüler müdahale etti.
Durum Kars İtfaiye Müdürlüğü ve Jandarma’ya bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik altına alırken, Olay yerine Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri kontrol altına alınan ot yangınında daha sonra soğukta çalışması başlattı. Çıkan yangında yaklaşık 10 ton ot yanarken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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