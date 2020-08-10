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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Endişemiz cezalardan önce sağlık olmalı”

İHA

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, son günlerde Korona Virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle açıklamalarda bulundu.

KATSO Başkanı Alibeyoğlu, “Endişemiz cezalardan önce sağlık olmalı”

Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, son günlerde Korona Virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Alibeyoğlu, yeni tedbir kararları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Ağustos Salı günü yapılacağı açıklanan Kovid19 denetimlerini değerleri öncesinde vatandaşları uyardı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nda da yer alan KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, şehirdeki kalabalıklaşmaların büyük oranla alışveriş ortamlarında olduğuna belirtti.
Alibeyoğlu, iş yeri sahiplerinin alacakları tedbir ve müşterilerine yapacakları uyarıların kolluk kuvvetleri ve yetkililerin denetimleri kadar etkili olacağına dikkat çekti.
Vatandaşların yaptırımlardan ziyade sağlık konusunda kaygı duyması gerektiğine ve endişenin cezalardan önce sağlık olması gerektiğinin altını çizen Ertuğrul Alibeyoğlu, “İlk vakanın görüldüğü Mart ayının ardından sürekli artan hasta sayısı 23 Nisan’da pik noktasına ulaşmış ve ardından düşüşe geçmişti. Bu grafik bir süredir olumlu şekilde seyrederken son günlerde vaka sayısında yeniden artış yaşanması vatandaşlarımızda tedirginliğe yol açtı. Olaya Kars özelinde bakacak olursak maalesef günlük vaka sayılarında artış olduğu yönünde açıklamalar var. Salgın sürecinde ardı ardına gelen tedbirlere, uyarılara, sokağa çıkma yasaklarına son derece dikkat eden, bu süreçte iyi bir sınav veren Kars halkının, vaka sayılarının yeniden arttığı bu dönemde de aynı hassasiyeti göstermesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ancak, vatandaşlarımız, iş dünyası ve yetkililerin bütüncül sorumluluk anlayışı ile olumlu nihayetlenebilir” dedi.
“Cezalardan değil, sağlığımızdan endişe etmeliyiz”
İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği “Kovid19 Tedbirleri” genelgesi ile Salı günü, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşımalar, AVM, lokantalar gerçekleştirilecek ‘Büyük Denetim’ ile ilgili değerlendirmede bulunan Alibeyoğlu, “Bakanlıklarımızın ve Bilim Kurulumuzun salgının seyrine göre aldığı ciddi aksiyonlar pandemi sürecinde başarılı sonuçlara ulaşmamıza vesile oldu. İçişler Bakanlığımız; salgının topum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve yayılım hızını kontrol etme amacıyla adımlar atmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle açıklanan yeni tedbir ve denetim kararlarında, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerine ağırlık verildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızın, üyelerimizin ve işletmecilerimizin bugün ve daha sonra alınacak kararları, yaptırım, ceza veya yasak korkusuyla değil kişisel ve toplum sağlığı adına uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Özetle, endişemiz, ceza veya yasaklar değil sağlık olmalı” diye konuştu.
“Vatandaşlarımız esnafa destek olmalı”
Tticari işletmelere bu dönemde önemli bir misyon yüklendiğini ifade eden KATSO Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, “İş yeri sahiplerimizin alacakları tedbirler ve müşterilerine yapacakları uyarıların kolluk kuvvetleri veya yetkililer tarafından yapılan denetimler kadar etkili olacağını düşünüyorum. Zira vatandaşlarımızın cadde, sokak veya kapalı mekanlarda oluşturduğu kalabalığın büyük bölümü ticari amaçlı. İş yerlerinde kararlılıkla uygulayacak mesafe ve hijyen kuralları ile müşterilerin uyarılması ciddi önem taşıyor. Yaz mevsiminde olmamız ve yasaklar nedeniyle biriken düğünlerin şu sıralar yapılması özellikle organizasyon firmalarımıza büyük bir sorumluluk yüklüyor. Üyelerimizin bu süreçte gerekli önlemleri aldıklarını ve kalabalık gruplara hizmet verdikleri için bu işi büyük bir titizlikle yaptıklarını biliyoruz. Vatandaşlarımızdan, bu coşkulu ve mutlu günlerinin sonraki dönemde bir pişmanlığa dönüşmemesi adına bakanlığımız nezdinde getirilen kurallara uymalarını ve işletmecilerimize de bu konuda destek olmalarını gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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