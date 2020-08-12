Sarıkamış Çardakçatı köyü karantinaya alındı

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Sarıkamış’ta bir köy karantinaya alındı.

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’ne bağlı Çardakçatı Köyü görülen Kovid19 vakaları sonrasında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekiplerince önlem alındı. Çardakçatı Köyü girişinde bariyer kuran jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış İlçesi Çardakçatı Köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Öte yandan Kovid19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars’ta da Valilik ilgili birimleri tarafından Restoran, Gıda İşletmeleri, BerberKuaförGüzellik Merkezleri, İnternet Kafeler, Piknik Mesire Alanları, Çay Bahçeleri, Spor Merkezleri, Dernek Lokalleri, TaksiTaksi Durağı, Toplu Taşıma Araçları Konaklama Tesisleri ve Camilerde denetimler sürüyor.

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