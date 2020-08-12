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Yetiştirdiği kazları köpekler telef etti, bacak protezi için yardım istiyor

DHA

Yetiştirdiği kazları köpekler telef etti, bacak protezi için yardım istiyor


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS´ta, kaz yetiştirip satarak geçimini sağlayan Ahmet Aktaş (28), sokak köpekleri tarafından öldürülen kazlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Aktaş, "Kazları satarak yılda bir kez değiştirmek zorunda kaldığım bacağımdaki protezin plastiğini yeniliyordum. Şimdi ben ne yaparım" dedi.
Kaleiçi Mahallesi'nde aylık 300 TL'ye kiraladığı harabe bir evde tek başına yaşayan Ahmet Aktaş'ın bahçesinde beslediği 20 kaz, sokak köpekleri tarafından boğularak telef edildi. Tek bir kazının bile kalmadığını gören Aktaş, üzüntüsünden ağlamaya başladı. 4 yıl öncesine kadar İzmir´de bir plastik fabrikasında çalıştığını ifade eden Aktaş, geçirdiği iş kazasında sağ ayağının dizden aşağısını kaybetti. İzmir'de bir hastanede ameliyatla bacağına protez takılan Aktaş, çalışamaz duruma gelince memleketi Kars´ın Kağızman ilçesine döndü. Bir süre burada kaldıktan sonra geçim sıkıntısı çeken Aktaş, Kars şehir merkezine gelerek hem ayakkabı boyacılığı hem de kaz yetiştiriciliği yapmaya başladı.
`ÇARESİZİM, YARDIM BEKLİYORUM´
Bacağındaki protez plastiğinin yılda bir değiştirilmesi gerektiği için kaz yetiştiriciliği yaptığını belirten Aktaş, "Kazların tanesini 200 liradan satarak her yıl yaklaşık 1500 TL olan protezimin plastiğini değiştiriyordum. Bunları satıp bu yılki protezin plastiğini yenileyecektim. Bacağımdaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmiştim. Geldiğimde kazların sokak köpekleri tarafından telef edildiğini gördüm. Tek bir kaz bile yaşamıyordu. Dünyam yıkıldı. Şimdi ne yapacağım bilemiyorum" diye konuştu. Çaresiz kaldığını vurgulayan Aktaş, "Çamaşırlarımı soğuk su ile yıkıyorum. Yaşamak için de ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Bir hayırsever yardım eli uzatırsa çok sevinirim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-12 10:47:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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