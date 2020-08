Kız arkadaşına Çıldır Gölü’nde sürpriz evlilik teklifi yaptı

Karslı genç, kız arkadaşına gün batımında önceden hazırlattığı organizasyonla Çıldır Gölü’nün etkileyen güzelliğinde evlilik teklifi yaptı.

Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Çıldır Gölü bu kez alışılmışın dışında ‘evlenme’ teklifine şahitlik etti.

Karslı genç Şahin Can Güngör, 2 yıllık kız arkadaşı sağlık personeli olan Latife Orhan’a sürpriz yaptı. Güngör en ince ayrıntısına kadar düşündüğü evlilik teklifini sonunda gerçekleştirdi.

Güngör, Çıldır Gölü’nün etkileyen güzelliğinin gün batımıyla buluştuğu saatlerde göl üzerinde hazırlattığı ‘benimle evlenir misin’ şarkısının çaldığı kliple kız arkadaşı Latife Orhan’a diz çökerek benimle evlenir misin dedi. Orhan da ‘evet’ diyerek cevap verdi.

O mutlu anlar ise kameralara yansıdı. Böylece Çıldır Gölü’nde Şahin Can Güngör bir ilke de imza atmış oldu. Genç çiftlerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

