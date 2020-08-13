Kars yaylalarında 'kış' hazırlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars yaylalarında 'kış' hazırlığı

DHA

Kars yaylalarında 'kış' hazırlığı


Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS´ın yüksek rakımlı yaylalarında yaşayan vatandaşlar, binbir emekle yöresel mutfak ürünlerini hazırlıyor. Kadınlar, imece usulü kaşar peyniri, çeçil peyniri ve tereyağı yapıyor. İstanbul'dan yaz tatili için Geçit Yaylası'na gelen Yasemen Danyıldız (79), "Yazdan yaza köyümüze gelip yaylaya çıkıyoruz. Kışlık ürünlerimizi hazırlayıp yanımızda götürüyoruz" dedi.
Yaylada yaşayan kadınlar, imece usulü kışlık yiyecek hazırlığına başladı. Yaylanın tertemiz havasında binbir çeşit çiçek ve otlardan beslenen hayvanlardan sağılan sütler kaynatıldıktan sonra kazanlara konuluyor. Daha sonra ise hazırlanan tel tel olan peynir kurutuluyor, ardından da koyun derisinden hazırlanan tuluklara yerleştiriliyor. Uzun ve meşakkatli uğraşlardan sonra kıvamını almaları için tuluklarda muhafaza altına alınan çeçil peyniri kilere konularak bekletiliyor. Yaylanın serin havasında dinlenen peynirler sonbahar yaklaştığında evlere getiriliyor. Bir kısmını kış mevsimi boyunca kendileri tüketen vatandaşlar diğerlerini de yakınlarına gönderiyor.
İstanbul´dan yaz tatili için Geçit Yaylasına gelen 10 çocuk, 16 torun sahibi Yasemen Danyıldız, "Yazdan yaza köyümüze gelip yaylaya çıkıyoruz. Kışlık ürünlerimizi hazırlayıp yanımızda götürüyoruz. İki gelinim ve kızım İstanbul´dalar. Ben de onların yanında kalıyorum. Oğlum, kızım, gelinim köydeler buraya geldiğimde onlarla birlikte kış hazırlığı yapıyoruz. Yayla havası çok güzel ve sağlıklı. 4 defa kalpten anjiyo oldum. Buranın havası bana çok iyi geldiği için sürekli geliyorum. İş görmüyorum yaşlı olduğumdan ben yönetiyorum, işi kontrol ediyorum. Koyun derisini önce yıkayıp içini temizliyoruz. Tuzladıktan sonra suyunu süzüyoruz ve peynirimizi tuluğa yerleştiriyoruz. Kızım Sibel ile birlikte bu tuluk peynirini hazırladık. Tereyağı, sarıyağ, peynir, kaşar hazırlayıp bol bol İstanbul´a götürüyoruz. Kışın gönül rahatlığıyla kendi ürünlerimizi tüketiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-13 09:40:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kız arkadaşına Çıldır Gölü’nde sürpriz evlilik teklifi yaptı
YEREL HABERLER Kız arkadaşına Çıldır Gölü’nde sürpriz evlilik ...
Yetiştirdiği kazları köpekler telef etti, bacak protezi için yardım istiyor
YEREL HABERLER Yetiştirdiği kazları köpekler telef etti, bacak ...
Ardahan’da bulunan şahin ve kukumav kuşu Kars’ta tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ardahan’da bulunan şahin ve kukumav kuşu Kars’ta ...
Sarıkamış Çardakçatı köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sarıkamış Çardakçatı köyü karantinaya alındı
Ani'de tarihi yapıtların duvarları aşk ilan alanı oldu
YEREL HABERLER Ani'de tarihi yapıtların duvarları aşk ilan alanı ...
Sarıkamış’ta pandemi tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta pandemi tedbirleri denetimi
Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan ‘Doğru Maske Kullanımı’ uyarısı
YEREL HABERLER Kars İl Sağlık Müdürü Lazoğlu’ndan ‘Doğru Maske ...
Kars’ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Kars’ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
Kağızman Kozlu köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kağızman Kozlu köyü karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X