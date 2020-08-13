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Kars’ta vaka sayılarında artış Vaka sayılarının artışlarına düğünler ve taziyeler neden oluyor

İHA

Kars'ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı.

Kars’ta vaka sayılarında artış Vaka sayılarının artışlarına düğünler ve taziyeler neden oluyor

Kars’ta korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında denetimler artırıldı.
Vaka sayılarının Türkiye genelinde olduğu gibi Kars’ta artması yetkilileri harekete geçirdi. Vali Türker Öksüz de, katıldığı uygulamalarda vatandaşlardan tedbirleri almalarını istemişti. Öksüz, "Tedbirleri alalım, vaka sayılarıyla hiç uğraşmayalım” dedi.
Kovid19 tedbirleri kapsamında kentte birçok organizasyon iptal edilirken, kentte son günlerde il dışından gelen ve düğün, taziyelere katılan vatandaşların vaka sayılarında artış görülmesine neden oldukları öğrenildi.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar uyarılırken, polis ekipleri de cadde ve sokaklarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Polis ekipleri sürekli dolaşarak vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Kars Valisi Türker Öksüz de katıldığı denetimlerde vaka sayılarındaki artış ve düşüşlerin olduğunu kaydetmişti. Vali Türker Öksüz, “Vaka sayıları zaman zaman artıyor. Zaman zaman duraklıyor biliyorsunuz. Önemli olan vak'a sayısı değil, biz ne zaman kurallara uyup, tedbirlerimizi eksiksiz uygularsak vak'a sayılarının çok düştüğünü görüyoruz. Onun için önemli olan tedbir, tedbiri alalım. Vaka sayısıyla hiç uğraşmayalım” diye konuştu.

“İlçe ve köylerde yapılan düğünlere sınırlama getirilmeli”
Kent merkezinde yapılan düğünlerde gerekli tedbirler gerek salon işletmecileri ve gerekse yetkililer tarafından alınırken, özellikle ilçe ve köylerde yapılan düğünlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen ortamlarına uyulmuyor. Salgını hiçe sayan vatandaşlar her hangi bir tedbir almaksızın düğünlere katılıyor. Kentte son günlerde artan vak'a sayılarına ise düğün ve taziye evinde gerekli önlemlerin alınmaması gösteriliyor.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kars’ta da son günlerde artan vak'a sayıları vatandaşları tedirgin ederken, gözler yetkililerde çevrildi. Yetkililerin yeniden bazı kısıtlamalar getirip getirmemesi merak ediliyor. Kars’ta artan vak'a sayıları ev karantinaları ile bazı köylerde karantinalar alınmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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