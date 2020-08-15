Kars'ta, serinlemek için suya giren 2 çocuk kayboldu



Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)KARS'ta, arkadaşlarıyla pikniğe giden 2 çocuk serinlemek için girdikleri Kars Çayı'nda kayboldu. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerince aramakurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Kars Çayı Cumhuriyet Köyü bölgesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla pikniğe giden Ömercan Dalda (16) ile Ozan Gündüz (14) serinlemek için Kars Çayı'na girdi. Bir süre yüzen iki arkadaş daha sonra suda kayboldu. Sudaki arkadaşlarının kaybolduğunu gören çocuklar yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri Kars Çayı´nda arama başlattı. Ekipler bir taraftan botla suda çocuklardan bir iz ararken, diğer taraftan da aramakurtarma köpekleriyle kıyıyı tarıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK

2020-08-15 22:05:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.