Kars Çayı’nda boğulan çocukların cesetleri sudan çıkarıldı

Kars’ta önceki gün piknik yapmak için geldikleri Cumhuriyet köyü girişinde serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan çocukların cesetlerine ulaşıldı.

Kars Çayı’nın geçtiği Cumhuriyet köyü girişine arkadaşları ile birlikte serinlemek için suya giren ve daha sonra kaybolan Ömercan D. ve Ozan G.'yi arama çalışmaları sonuçlandı. Van İl Emniyet Müdürlüğü bağlı ‘kurbağa adam’ ekipleri sabah erken saatlerde başlattığı arama çalışmalarında çocukların cansız bedenlerine olay yerinden 30 metre aşağısında ulaştı.

Kurbağa adamların bulduğu çocukların cesetleri tek tek sudan çıkarılarak ambulansa taşındı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan AFAD Müdürü Oktay Ayğan, “Kars Çayı'nda boğulan iki çocuğumuzun arama çalışmalarını dün gece sonlandırmıştık. Bu sabah erken saatlerde Van’dan gelen dalgıç ekiplerimiz ve imkanlarıyla arama çalışmalarına başladık. Yarım saatlik bir sürede iki gencimizin de cansız bedenleri bulundukları yerden çıkarıldı. Allah ailelerine ve yakınlarına sabır versin. Bizim çocuklarımız, hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren polis memuru kurbağa adam Mehmet Sarı ise, “Akşam saat 17.00 gibi Van Emniyet Müdürlüğü’ne Kars ilinde bir boğulma olduğu vakası düştü. Biz hemen hazırlıklarımızı yaptık. Gece saat 11.30 gibi olay yerine geldik. Gece şartlarına rağmen bir dalış yaptık. Bize söylenen bölgelere baktık. Kayıp çocuklarımızı bulamadık. Bugün erkenden yine geldik. Çalışmaları biraz daha genişleterek olayın meydana geldiği yerine biraz üst kısmından arama çalışmalarına başladık. Dip çok balçık, bastığında ayağın batıyor. Çocuklar büyük ihtimal o anda panik yaşadı. Akıntıya kapıldılar. Malum görüşte olmadığı için el yordamıyla arama yaptık. Boğuldukları yerden 30 metre aşağıda ikisi de hemen hemen aynı bölgede çocuklarımızı bulduk” diye konuştu.

Sabah erken saatlerde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren arama çalışmasının ardından cansız bedenleri bulunan çocukların cesetleri ambulanslara alınarak Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldıkları arama çalışmalarına Jandarma, AFAD, Van Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri, itfaiye ekipleri ile JAK timleri katıldı.

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