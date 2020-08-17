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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgen basınla bir araya geldi

İHA

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Bilgen basınla bir araya geldi

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kars Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda Başkan Ayhan Bilgen ve Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, düzenlenen basın toplantısında belediye hizmetleriyle ilgili bilgiler verdiler.
İlk olarak söz alan Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.
Alaca, “Pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. son günlerde özellikle vaka sayılarında artışlar tespit edildi. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte özellikle dışarıda yaşayan Karslı hemşerilerimiz şehirlerine, köylerine gelmek istiyorlar. Bu yoğun trafik vaka sayısını şehrimizde de artmasına, bir takım köylerde ve ilçelerde karantina tedbirinin uygulamasına sebebiyet verdi. Ama biz belediye olarak bununla ilgili her türlü önlemleri alıyoruz. Bir çağrı yapmak istiyor. Hem kendilerini korumak adına, hem de hastalığın yayılımını düşürmek adına alınan tedbirlere uymalarını rica ediyorum” dedi.
Alaca, daha sonra kentte yapılan park ve bahçeler, asfalt, kaldırım ve kilit parke taş yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.
Daha sonra söz alan belediye Bakanı Ayhan Bilgen, “Biz çok sancılı, zor ama diğer şehirlerle kıyaslandığında daha hızlı biçimde toplu taşıma ihalemizi tamamladık. Bir çok şehir bunu yıllar boyunca yapamıyor. Çok daha ağır, gergin süreçler yaşanıyor. Biz de zor başardık. 3 kez yapmak zorunda kaldık. Ama sonuçta süreç bizim açımızdan tamamlandı. Şimdi minibüsçülerin her iki kooperatif ortaklığıyla alındı ihale, onlar kendi ihalelerine çıkacaklar. Yani havuz sistemine geçiş, kartlı siteme geçişle ilgili, bizde duraklar, yol yapımları, bilbortlar gibi bununla bağlantılı diğer çalışmalarımızı yapacağız” diye konuştu.
Bilgen , “Yol yapım konularında sorunun mali boyutu kadar bir de bizim personelimizin verimliliği ve etkin çalışmasıyla ilgili sorunumuz var. Biz çalışanlar belediye başkanları da dahil olmak üzere, meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız tek tek burada çalışan her arkadaşımız sonuçta bu şehir için varız. Bu şehrin vergilerinden alınan parayla maaşlarımızı alıyoruz. Dolayısıyla bu şehre hizmet etme konusu bizim için önceliktir. Ama ne yazık ki şehrimizin, belediyemizin personel sisteminde çok ciddi bir yapısal sorun var. Biz devraldığımızda personel sayımız nüfusumuza göre olması gerekenin iki katından fazlaydı. Evet, bir takım çıkışlar oldu. Kendisi bırakanlar oldu. Disiplinli çalışmadığı için bizim çıkış yaptıklarımız oldu. Mahkemelik olduğumuz personeller var. Yada müfettiş soruşturmasıyla açığa alınan personeller var. Ama hale biz personel sistemimizin yeterince etkin ve verimli olmadığı düşüncesindeyiz. Bizim için yaz aylarında yol yapmak, park ve bahçelerle ilgili düzenlemeler yapmak, her şeyden daha önemli, birinci önceliğimiz bu, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bizim için öncelikli hizmetler neyse genel hizmetlerde çalışan arkadaşlarımız da bu birimlere kaydırılacaklar. Bu çalışmalarda yer almak isteyenler işlerine devam edecekler, ama hayır biz bu işlerde çalışmayız. Masa başında oturmak istiyoruz. Genel hizmetlerden işi girmişiz ama bu çalışmaları yapamayız diyen arkadaşlarımızı, ister kendileri bıraksınlar, biz tazminatlarını ödemeye hazırız. Bunu göze aldık. Bunun kaynağını oluşturduk. Yoksa biz işlerini yapmadıkları için işten çıkaracağız” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı. Toplantı daha sonra sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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