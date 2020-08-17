Kars’ta Çetindurak köyü karantinaya alındı

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Kars’ta korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Çetindurak köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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