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Kars’ta Çetindurak köyü karantinaya alındı

İHA

Kars'ta korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.

Kars’ta Çetindurak köyü karantinaya alındı

Kars’ta korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında bir köy daha karantinaya alındı.
Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Çetindurak köyü karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka ilçesi Çetindurak köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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