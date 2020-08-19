Sarıkamış’ta kayıp anne ve oğlu aranıyor

'İyi ki senin kızınım'

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan anne ve oğlu için arama çalışması başlatıldı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Eşmeçayır köyünde anne Özlem Taşkın ve 14 yaşındaki oğlu İrfan Taşkın’dan haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarının ardından jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri köye gelerek arama çalışması başlattı. Jandarma arama kurtarma ekipleri, drone ve “Şov” adlı arama kurtarma köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor.

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