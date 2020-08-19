Kars’ta korona vaka sayısı artınca düğünlere kısıtlama getirildi

Kars’ta hastanelerde yatan korona vaka sayısı 80'e yükselirken, artan vakalardan dolayı düğünlere kısıtlama getirildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığının talimatıyla yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Vali Yardımcısı Selçuk Haskırış, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey ve muhtarlarla birlikte kentteki iş yerlerini denetleyen Vali Öksüz, iş yeri sahiplerinden alınan tedbirlere uymalarını istedi. Vatandaşlara da maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunan Vali Öksüz, “Mutlaka maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmemiz lazım. Tedbir aldığımız ölçüde güçlüyüz. Tedbir aldığımız ölçüde yarına güvenle bakabiliriz. Toplumumuzun sağlığı, insanlarımızın hayatı buna bağlı. Çünkü biz bu virüsten dolayı insanlarımızın hayatını kaybettiğine üzülerek şahit oluyoruz. İstiyoruz ki bu süreç biran önce tamamlansın ve biz hepimiz normal hayatımıza dönelim. Bu denetimlerimiz devam edecek. Bunu ifade etmek istiyorum. Onun için herkes kurallara uymak konusunda azami gayret göstersin” dedi.



“Düğünlere kısıtlama getirildi”

Son günlerde artan vaka sayıları dolayısıyla birtakım tedbirler aldıklarını ifade eden Öksüz, düğünlere kısıtlama getirildiğini söyledi. Vali Öksüz, “Bundan sonra düğünlerimizin 2 saat içerisinde yapılmış bitmiş olması ve saat 23.00’e kadar da nihayetlenmiş olması gerekecek. Bunun amacı tamamen Kars’ta yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Taziyelerde de gerekli denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız başsağlığı dileklerini telefonla iletsinler. Bir araya toplanıp, bu taziyeleri yapmasınlar. Çünkü bu bize hastalık olarak dönüyor. Bir geçmiş olsun ziyareti maalesef hastalıkla sonuçlanabiliyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimiz el birliğiyle bu hastalığı yeneceğiz” diye konuştu.

Kars’ta hastanelerde yatan pozitif hasta sayısının 80 olduğu, 2 kamu kurumunda da görülen korona vakası nedeniyle izolasyon uygulandığı belirtildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünlerine yönelik alınan kararlar kapsamında düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünü süreleri 2 saat ile sınırlandırıldı. Müzik yayınları en geç saat 23.00’de sona erecek. Düğün, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğünlerine gelin ve damadın 1, 2, 3’üncü derece yakınları katılacak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar katılamayacak. Düğünlerde toplu yemek verilmeyecek. Sosyal mesafeyi temin açısından mahalle aralarında yapılan sokak düğünü, nişan, gelin alma, kına ve sünnet düğününün daha geniş alanlarda yapılabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçeleri tahsis edilecek.

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