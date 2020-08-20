Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu

İHA

Kars'ta jandarma ekipleri 5 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 70 adet kök kenevir ele geçirdi.

Kars’ta jandarmadan kenevir operasyonu

Kars’ta jandarma ekipleri 5 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 70 adet kök kenevir ele geçirdi.
Kars Valiliği kontrolünde İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan çalışmalarda 5 ayrı adreste kök kenevir olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen jandarma önceden belirlediği 5 ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda toplam 3 bin 70 adet kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli 5 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince muhafaza altına alınan kenevirler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yakılarak imha edildi.
Öte yandan olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferansla görüştü
YEREL HABERLER Vali Öksüz, kaymakamlarla video konferansla görüştü
Sarıkamış'ta pandemi tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Sarıkamış'ta pandemi tedbirleri denetimi
Kars’ta korona vaka sayısı artınca düğünlere kısıtlama getirildi
YEREL HABERLER Kars’ta korona vaka sayısı artınca düğünlere ...
Sarıkamış’ta kayıp anne ve oğlu aranıyor
YEREL HABERLER Sarıkamış’ta kayıp anne ve oğlu aranıyor
Kars’ta tarihi evler tek tek yok oluyor
YEREL HABERLER Kars’ta tarihi evler tek tek yok oluyor
Kars’ta polis korona virüs denetimlerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Kars’ta polis korona virüs denetimlerini sıklaştırdı
Kars’ta Covid-19 vaka sayında artış sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta Covid-19 vaka sayında artış sürüyor
Erzurum’da bulunan yaban keçisi Kars’ta tedaviye alındı
YEREL HABERLER Erzurum’da bulunan yaban keçisi Kars’ta tedaviye ...
DSİ Bölge Müdürü Baysal, basınla buluştu
YEREL HABERLER DSİ Bölge Müdürü Baysal, basınla buluştu
Kars’ta AK Parti’nin ilçe kongre tarihleri belli oldu Başkan Çalkın, “Bu saatten sonra Türkiye dışarıdan yönetilemez”
YEREL HABERLER Kars’ta AK Parti’nin ilçe kongre tarihleri belli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X