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Kars’a metamfetamin getirirken yakalandı

İHA

Kars'a il dışından metamfetamin getiren bir kişi yakalandı.

Kars’a metamfetamin getirirken yakalandı

Kars’a il dışından metamfetamin getiren bir kişi yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kente bir kişinin metamfetamin ile giriş yapacağı bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen polis, uyuşturucu maddeyi Kars’a getirecek olan şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti. Polisin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde yapılan aramada 95,80 ve 83,42 gram olmak üzere iki farklı pakette toplam 179,22 gram metamfetamin ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında “TCK 188 Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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