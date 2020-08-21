Kars’ta minikler bilgilendirildi

Kars’ta polis, anaokulu öğrencilerini ‘Temel Güvenlik ve Asayiş ile (Kovid19) salgınıyla ilgili bilgilendirdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince, “Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek2” projesi kapsamında kent merkezinde bulunan anaokulları ziyaret edildi.

TDP ekipleri ziyaret ettikleri anaokulunda hem minik öğrencilerle sohbet etti, hem de miniklere, “Temel Güvenlik ve Asayiş ile Kovid19” konularında bilgilendirme yaptı. Sohbet ortamında geçen ziyaretlerde minikler, polislerle güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadı.

Öte yandan TDP ekiplerince bu tür etkinliklerin yapılacağı öğrenildi.

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