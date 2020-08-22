Kars’ta Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi”nin tanıtımı yapıldı.

Vali Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde düzenlenen Suni Tohumlama Uygulamaları İle Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi” tanıtım toplantısına katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ve Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Türker Öksüz, Kars’ın sahip olduğu turizm potansiyelinin yanında, tarım ve hayvancılık sektörünün de hem ilimizin hem de ülkemizin lokomotif sektörlerinden birisi olduğunu belirtti.

Öksüz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla Kars’ın Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Vali Öksüz, “Kars sahip olduğu hayvan varlığıyla, kaliteli besiciliğe uygun doğal meralarıyla, yaylalarıyla, Kars Barajı’nın hizmete girmesiyle artacak sulanabilir tarım arazilerinde üretilecek yem bitkileriyle, tarım ve hayvancılık sektörünün lokomotifi olacak. Bunun için devlet olarak, Valilik olarak çeşitli desteklerle, uygulamaya koyduğumuz Tarım ve İhtisasa Dayalı Besi Organize Sanayi Bölgesiyle, cezaevi bünyesinde hizmete sunulacak olan kesimhane gibi yatırımlarla çiftçimizin, köylümüzün, hayvancılık sektöründeki tüm aktörlerin ve vatandaşlarımızın refahının artması için çalışıyoruz” dedi.

Öksüz, “Tarım ve hayvancılık sektöründe ürettiğimiz ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi, daha iyi pazarlanması, ürettiğimiz ürünün standardının daha da yükseltilmesi, üretimimizin de buna paralel olarak artırılması ve sonucunda iyi pazarlanmasıyla daha iyi şartlarda, daha yüksek fiyatlarla satabileceğimiz ürünlere ulaşabilmek ve böylece katma değerimizi artırabilme en büyük amacımızdır. Bunun için de gelinen seviyeyi yeterli görmeyip hepimizin, sektördeki tüm aktörlerin, daha özverili ve daha çok çalışması, üretimi artırmamız gerektiğinin bilinciyle, sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi’nin Kars’ta hayvancılık sektöründe büyük bir ivme yakalanmasına zemin hazırlayacak projelerden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Öksüz,“Damızlık hayvan yetiştiriciliğinin temeli kabul edilen ve ıslah çalışmalarının vazgeçilmezi olan suni tohumlama işlemini uygulamaya koyacağımız bu proje ile yüksek verimli döller elde edilmiş, doğal tohumlamaya bağlı bulaşıcı hastalıklar önlenmiş, döl verimine bağlı kayıplar azalmış, damızlık ve kasaplık hayvan sayısı artırılmış ve etçi ırklar yaygınlaştırılarak kırmızı et üretimi de artırılmış olacaktır. Dolayısıyla; Proje sonunda elde edilecek besi materyallerinin genetik kapasitesinin yüksek olmasına bağlı olarak birim hayvan başına alınacak kırmızı et miktarı artacağından, projeden faydalanan üreticilerin gelir seviyesini de artırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Vali Türker Öksüz, projede emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere milletvekilleri, tüm kurum ve kişilere teşekkür etti.

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