Kağızman’da eğitimde büyük başarı 96 öğrenci Fen Lisesi’ni kazandı

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Kars milletvekili Ahmet Arslan, Kars genelinde olduğu gibi Kağızman’ın da eğitimde büyük başarı yakaladığını belirterek, “Çok mutluyum şükürler olsun emeklerimiz boşa çıkmadı” dedi.

Kağızman’a ve Kars geneline yapılan yeni okullar ve yurtların yanı sıra ilçede hiçbir ayrım yapmadan zengin, fakir, köyde şehirde okuyan bütün sınava girecek öğrencilere özelikle pandemi sürecinde destek olmak için kaynak kitap dağıttıklarını dile getiren Arslan, “Zamanda Kars genelinde okullarımızın ihtiyaçları için kaynak sağladık, bütün bu çabalarımız öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın gayretiyle nihayete erdi. Öğrendiğimde çok mutlu oldum Kağızman’da 96 öğrencimiz fen lisesi kazandı. 60 öğrencimiz fen lisesi seviyesinde nitelikli okullar kazandı ve sonunda köy okullarımızdan 15 öğrenci fen lisesi kazandı Kağızman’da bugüne kadarki en yüksek sayılar, eskiden birkaç öğrenci fen lisesi kazanırdı onlarda parmakla gösterilirdi bugüne baktığımızda bu sayı artık yüzlerle ifade ediliyor, işte mutluluk budur emeğinizin karşılığını bundan daha güzel alamazsınız.”

Ahmet Arslan başarıda emeği geçen bütün öğretmen idarecilere teşekkür etti.

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