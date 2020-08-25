Kars’ta güvenlik kontrolleri sürüyor

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Kars’ta polisin güvenlik kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce kent giriş çıkışlarında bulunan güvenlik noktalarında uygulamalar devam ediyor.

Güvenlik noktalarında görevli polisler, Korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında vatandaşların ateş ölçerle ateşlerini ölçüyor, sosyal mesafe kurallarını hatırlatıyor, vatandaşları salgınla mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Güvenlik noktalarında görevli polisler, aynı zamanda asayiş uygulaması yaparken, trafik ekipleri de trafik uygulamalarını sürdürüyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan uygulamalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin uygulamalara aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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