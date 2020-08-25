Arpaçay’da cephanelik gibi ev Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 5 silah, 8 şarjör ve 154 mermi ele geçirildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda ismi açıklanmayan 1 kişinin evinde silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Arpaçay’da önceden adresi belirlenen eve operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 154 adet mühimmat ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Jandarma ekiplerince evde yapılan detaylı aramada, çalıntı olduğu öğrenilen 1 adet motosiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.