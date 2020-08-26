Kars’ta gökyüzü kızıla büründü

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Kars’ta akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü görenleri şaşırttı.

Kars çevreyolunda gün batımı sırasında gökyüzünde ortaya çıkan kızıllığı gören vatandaşlar, bir taraftan manzaranın tadını çıkartırken, diğer taraftan da ilk kez gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Kentte gün batımında bulutlarda meydana gelen kızıllık, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Gökyüzündeki kızıllık kameralara yansıdı.

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