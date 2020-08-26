Sarıkamış’lı İş adamı Rasim Ögel, ilçede yaşayan şehit yakınları ve gazilere ücretsiz araç kiralama hizmeti vermeye başladı.

Sarıkamış’ın işlek caddesi üzerinde araç kiralama işi yapan Rasim Ögel, sosyal sorumluluk projesini hayata geçirme kararı aldı. Şehit yakınları ile gazilere araç işlemlerinden ücret almayacağını duyuran Ögel bu tavrı ile takdir topladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ögel, “Böyle bir projeyi hayata geçirmekten çok mutluyum. Ögel ailesi olarak böyle bir karar aldık. Aldığımız karar ihtiyatiyle de uyguluyoruz." diye konuştu.

Rasim Ögel, şehit aileleri ve gazilerin bugünden itibaren ücretsiz araç kiralayabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.