Kars’ta 2 köy karantinaya alındı

Kars’ta iki köy daha karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Kalkankale Köyü ile Selim İlçesi’ne bağlı Sarıgün Köyü Korona virüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köy girişine güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Akyaka İlçesi Kalkankale Köyü ve Selim İlçesi Sarıgün Köyü karantinaya alınmış olup her iki köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.