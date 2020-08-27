Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı

DHA

Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)KARS'ta, dün hava karardıktan sonra ortaya çıkan karasinekler, hayatı olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi. Şaşkına dönen esnaf, iş yerlerini basan sineklerden kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurdu. Kimi dezenfektanla kimileri hortumla su tutup, kimileri de üzerlik bitkisi yakarak, dumanıyla sineklerden kurtulmaya çalıştı.
Kazım Paşa Caddesi'nde, hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, esnafa zor anlar yaşattı. İş yerlerinin camlarına konan binlerce sinek, vatandaşları da alarma geçirdi. Özellikle ışıklı vitrinler, evlerin cam ve balkonları, sokak lambaları ile araçların farlarına konan sineklerin büyük bir bölümü bir süre sonra öldü. Ardahan'da, bir süre önce yaşanan kelebeleklerin ölüm dansını anımsatan sinek ölümleri, görenleri şaşırttı. İlk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyleyen Selami Çapan, "Kazım Paşa Caddesi'nde süt ve süt ürünleri üzerine iş yerim var. Hava sıcak olduğu için birçok iş yerinin kapısı açık. Havanın kararması ile birlikte binlerce sinek, yakılan ışıklara akın etti. Önce korktuk. Sonra bunların kendiliğinden öldüğünü gördük. Ölenleri de biz temizledik. Her yer bir anda sinek ölüsü ile doldu. Kimi dükkanların camlarına dezenfektan sıktı, kimi ise üzerlik bitkisini yakarak, sinekleri iş yerlerinden uzak tutmaya çalıştı. Bazı arkadaşlar hortumla su tutarak sinekleri temizledi. Hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım" diye konuştu.
'KELEBEKLERİN ÖLÜM DANSI'NA BENZETTİK 
Sineklerin ev ve iş yerlerini bastığı saatlerde evine gittiğini söyleyen Maksut Erginyürek ise "Neresi aydınlıksa sinekler adeta oraya hücum ediyordu. Onlardan kurtulmanın en iyi yolu karanlıkta durmaktı. Bunları, biz geçtiğimiz hafta Ardahan'da yaşanan 'kelebeklerin ölüm dansı'na benzettik. Çünkü ışıkta bir süre uçan sinekler, tek tek ölüp yere düşüyordu. Bundan bir ay önce de Kars'ta küçük böcekler çıkmış ve belediye bunun üzerine ilaçlama çalışması yapmıştı. Umarız bir daha bu tür korkunç olayları yaşamayız" dedi. Öte yandan belediye yetkilileri karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele için kent merkezinde başlatılan ilaçlama çalışmasının devam ettiğini açıkladı.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-27 11:11:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars’ta kaldırım işgallerine izin verilmeyecek Zabıta ekipleri işgaliye denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta kaldırım işgallerine izin verilmeyecek Zabıta ...
Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi
Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
Şehit Yakınları ve Gazilere ücretsiz araç kiralama
YEREL HABERLER Şehit Yakınları ve Gazilere ücretsiz araç kiralama
Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
YEREL HABERLER Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
Arpaçay’da cephanelik gibi ev Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Arpaçay’da cephanelik gibi ev Çok sayıda silah ve ...
Kars’ta güvenlik kontrolleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta güvenlik kontrolleri sürüyor
Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar sürüyor
Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X