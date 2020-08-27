Kümbet Cami ışıkları geceleri yanmıyor Vatandaşlar ışıkların yeniden yakılmasını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kümbet Cami ışıkları geceleri yanmıyor Vatandaşlar ışıkların yeniden yakılmasını istiyor

İHA

Doğu'nun Ayasofya'sı olarak bilinen Kümbet Cami, '12 Havariler Kilisesi', yeniden ışıklandırılması bekleniyor.

Kümbet Cami ışıkları geceleri yanmıyor Vatandaşlar ışıkların yeniden yakılmasını istiyor

Doğu’nun Ayasofya’sı olarak bilinen Kümbet Cami, ‘12 Havariler Kilisesi’, yeniden ışıklandırılması bekleniyor.
Kars turizminde önemli etkenlerden birisi olan Kümbet Cami geceleri karanlığa bürünüyor. Vatandaşlar caminin ışıklarının yeniden faaliyete geçirilmesini istiyor.
Kars’taki 40 yıllık Rus egemenliği boyunca Rus Ortodoks Kilisesi olarak kullanılan 12 Havariler Kilisesi. 1918 yılında Müslüman egemenliği ile birlikte camiye dönüştürüldü. Silindirik tabanlı ve konik tavan özellikleri ile Selçukluların anıtmezarlarına benzediği için Kümbet Cami adı verildi.
Yanı başında Kars Kalesi olan ve Kaleiçi Mahallesi’nde yer alan Kümbet Camii, 1964 yılından 1981 yılına kadar, Kars’ta yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkan eserlerin sergilendiği arkeolojik bir müze olarak kullanıldı, 1993 yılından itibaren tekrar cami olarak kullanılmaya başladı.
Kars Kalesi, Taş Köprü, Tarihi Hamamlar, Evliye Cami ve Harakani Türbesi bölgesinde bulunan Kümbet Cami, yerli ve yabancı turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor.
Akşamları bölge de zaman geçirmeye vatandaşlar son günlerde ışıklandırmaların yanmadığını ve yetkililerin konuya el atarak bölgedeki ışıklandırma sistemlerinin yeniden hayata geçirilmesini bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını şaşırdı
YEREL HABERLER Kars'ı karasinekler bastı, esnaf ne yapacağını ...
Kars’ta kaldırım işgallerine izin verilmeyecek Zabıta ekipleri işgaliye denetimi yaptı
YEREL HABERLER Kars’ta kaldırım işgallerine izin verilmeyecek Zabıta ...
Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Kars’ta polisten Kovid-19 bilgilendirmesi
Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köy karantinaya alındı
Şehit Yakınları ve Gazilere ücretsiz araç kiralama
YEREL HABERLER Şehit Yakınları ve Gazilere ücretsiz araç kiralama
Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Ayağı kırılan yaban keçisi tedavi altına alındı
Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
YEREL HABERLER Kars’ta gökyüzü kızıla büründü
Arpaçay’da cephanelik gibi ev Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Arpaçay’da cephanelik gibi ev Çok sayıda silah ve ...
Kars’ta güvenlik kontrolleri sürüyor
YEREL HABERLER Kars’ta güvenlik kontrolleri sürüyor
Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kars Vadisi Projesi’nde çalışmalar sürüyor
Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X