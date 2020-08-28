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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta genç kıza otomobil çarptı

İHA

Kars'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı. Kazada yaralanan kıza ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kars’ta genç kıza otomobil çarptı

Kars’ta karşıdan karşıya geçmek isteyen genç kıza otomobil çarptı. Kazada yaralanan kıza ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Faikbey Caddesi’nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen genç kıza otomobil çarptı. Kaldırıma düşen genç kıza vatandaş yardım etti. Olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedye ambulansa alınan kız, Harakani Hastanesine sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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