Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor. Karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Kars’ta Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Bulanık Köyü ile Merkez Çakmak Köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylerin girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma salgınla mücadele kapsamında köylere giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Bulanık Köyü ile Merkez Çakmak Köyü karantinaya alınmıştır. Köylere giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.