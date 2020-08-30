Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98'İnci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kars'ta da düzenlenen törenle kutlandı.

İlk tören; Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program daha sonra Garnizon Şehitliği’nde devam etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden programda Vali Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Nuhut ve Belediye Başkan Vekili Boçnak, halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Program yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Garnizon Şehitliğinde düzenlenen tören, protokol üyelerinin çelenk koyması ile başlarken Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından saygı atışı yapıldı. Vali Öksüz, Şehitlik defterini imzaladı.

Kars Valisi Türker Öksüz, “Yüce milletimizin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği 30 Ağustos Zaferi’ni kutlamak ve vatan uğruna şehadet şerbeti içen siz kahraman şehitlerimizi anmak için manevi huzurunuzdayız. 30 Ağustos Zaferi; tarihi boyunca karşılaştığı tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimizin özgürlüğüne ve kutsal değerlerine olan aşkı ve inancının eseridir.

Hiç şüpheniz olmasın ki, canınız pahasına bizlere emanet ettiğiniz bu vatanı sizler gibi koruyabilmek, yaşatabilmek ve daima ileriye götürmek azim ve kararlığındayız. Bu cennet toprakların vatanımız olarak kalması için gösterdiğiniz fedakârlıklar, yüce Türk milletinin kalbinde her zaman yer alacaktır” dedi.

Ülkemizin varlığına kasteden iç ve dış hiçbir güç, istiklalimizin ve istikbalimizin üzerine gölge düşüremeyecek diyen Öksüz, “Türkiye'yi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacak, ezanlarımızı susturamayacak, milletimize diz çöktüremeyecek, şanlı al bayrağımız dünya durdukça semada dalgalanmaya devam edecektir. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yıl dönümünü kutladığımız büyük zafer ve şanlı tarihimizdeki nice zaferleri bize armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzuru, güvenliği ve bekası için şehadet şerbeti içen tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Program daha sonra protokol üyelerinin şehitliği gezmesi ve şehit mezarlarına kırmızı karanfil bırakılması ile tören sona erdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene; Vali Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Belediye Başkan vekili Fahrettin Kaya, Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, kurum ve daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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