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Çıldır Gölü´nü 30 Ağustos´ta baştan sona yüzerek geçti

DHA

Çıldır Gölü´nü 30 Ağustos´ta baştan sona yüzerek geçti


Bedir ALTUNOK/ KARS, (DHA)MARATON yüzücüsü Emre Deliveli, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda, 13 kilometre uzunluğundaki Çıldır Gölü´nü baştan sona yüzerek geçti. Ardahan´dan başlayıp, Kars´ın Arpaçayı ilçesine bağlı Gülyüzü köyüne kadar yüzen Deliveli, saatte bir durup sıvı gıda alarak 6 saat 45 dakika kulaç attı.
Daha önce de Manş Denizi, Ağrı'daki Balık Gölü ve Kars'taki Aygır Gölü'nü yüzerek geçen Emre Deliveli, Kars'ta kuruma tehlikesi altında bulunan Kuyucuk Gölü'ne dikkati çekmek için bu defa da Çıldır Gölü´nü kulaç atarak geçti. Yaklaşık 13,4 kilometre mesafeyi 5 saatte bitirmeyi planlayan Deliveli, havanın rüzgarlı olması nedeniyle, yüzüşünü 6 saat 45 dakikada tamamlayabildi. Deliveli, ''Su 18 dereceydi, ortada ise bayağı rüzgar çıktı. Aynı zamanda da akıntı vardı. 4,55 saatte bitirmeyi planlamıştım ama 6 saat 45 dakika sürdü. Ama genelde rahattı ve akıntının dışında başka bir sıkıntı yoktu. Bu kadar çok akıntı olması hızımı düşürdü'' diye konuştu.
'ZAFER BAYRAMI'MIZ KUTLU OLSUN'
30 Ağustos Zafer Bayramı´na Çıldır Gölü´nü yüzerek geçen Deliveli, ''Zafer Bayramı´mız kutlu olsun. Yüzmemi bugüne bırakmamın sebebi de Zafer Bayramı´na denk getirmekti. Bu nedenle çok mutluyum. Şehitlerimiz için kulaç atmak çok güzel bir duygu. Bu özel günde bu yürüyüşü gerçekleştirdiğim için çok mutluyum'' dedi.  Çıldır Gölü´nü diğer göllerden ayıran önemli özelliklerinin olduğuna da değinen Deliveli, ''Oldukça yüksek bir göl, bende zaten yeni yeni bu yüksekliğe alıştım. Onun dışında büyük bir göl. Çok da temiz bir göl'' ifadelerini kullandı.
'SULAK ALANLARA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YÜZDÜM'
Sulak alanların kurumasına dikkat çekmek için bu etkinliği gerçekleştirdiğini söyleyen yüzücü Deliveli, ''Bilindiği gibi Kars´ta Kuyucuk Gölü var. O da geçen sene kurumuştu. KuzeyDoğa Derneği´nin büyük emekleri oldu. İnşallah Kuyucuk Gölü de bir iki seneye normal hale döner'' dedi.
'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK ÇALIŞMASIDIR'
Kuzeydoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Emre Deliveli yüzerken kendisinin de kuş gözlemi yaptığını söyledi. Hem Ardahan hem Kars kuşlarını saydıklarını ve bu süre içinde 10 türden 755 tür kuş gördüğünü belirten Çoban, özellikle sazlığı seven kuşların bölgede olduğunun, en çok ise `sakarmeke´ saydıklarını belirtti. Çoban, şunları söyledi:
''Bu çalışma çok önemli bir farkındalık çalışmasıdır. Önemli olan Kuyucuk Gölü´ne dikkat çekmekti. Kuyucuk Gölü geçen yıldan beri kurtarılmaya çalışılıyor. En önemli çalışmayı da Kars Valiliği yapmakta. Bu çalışmalarla Kuyucuk Gölü bu sene su tuttu. En son yaptığımız sayımda 23 türden 700´ün üzerinde kuş saydık. Bu sayı ilkbaharda biraz daha artacak. Ana sorunlar ortadan kalktıkça Kuyucuk kendine gelecek. O zaman gördüğümüz kuş sayısı da 40 binleri bulacaktır."DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Bedir ALTUNOK
2020-08-30 19:49:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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